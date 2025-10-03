Sciopero generale 3 ottobre | fermi bus metro treni aerei scuole e ospedali Tutti gli orari e le fasce di garanzia

Un weekend di fuoco nel segno dello slogan «Blocchiamo tutto». Con lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre ed il corteo nazionale per Gaza di Roma sabato 4 ottobre al. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sciopero generale 3 ottobre: fermi bus, metro, treni, aerei, scuole e ospedali. Tutti gli orari e le fasce di garanzia

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza

Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo

Sciopero 3 ottobre 2025 e trasporti in Toscana: a rischio treni, bus e tramvia, orari e fasce garantite - Si prevedono anche cancellazioni di voli negli sali di Firenze e Pisa. Scrive ilgiorno.it

Guida allo sciopero generale del 3 ottobre 2025 fra manifestazioni e trasporti in tilt. Gli orari settore per settore - L’Italia si ferma per Gaza: Cgil, Usb e SiCobas proclamano lo sciopero generale nazionale dopo l’intercettazione della missione umanitaria della Flotilla in acque internazionali. Secondo msn.com