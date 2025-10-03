Sciopero generale 3 ottobre a Milano bloccata la Tangenziale Est

Una parte del corteo dei sindacati di base, studenti e centri sociali per lo sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla ha occupato la tangenziale Est di Milano, Percorrendo via Rombon, fino a raggiungere lo svincolo. Idranti e celere schierata tra i blindati in via Merzario, a protezione della Stazione Lambrate. Evitato lo scontro i dimostranti hanno proseguito, dirigendosi verso l’uscita di via Padova. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero generale 3 ottobre, a Milano bloccata la Tangenziale Est

