Lapresse.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono più di 10mila i partecipanti al corteo di Bologna in occasione dello sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla. La manifestazione è partita da piazza Maggiore e attraversa via Marconi, piazza dei Martiri, via dei Mille, via Irnerio, San Donato, via Mascarella e Stalingrado. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero generale 3 ottobre, a Bologna oltre 10mila persone in piazza: il lungo corteo

