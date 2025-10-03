Sciopero generale 3 ottobre 2025 le foto delle proteste per Gaza e Flotilla

Migliaia di persone hanno invaso le strade di molte città da Roma a Milano, da Torino a Napoli passando anche per i piccoli centri. Secondo i sindacati Fiom e Cgil la partecipazione allo sciopero generale è stata altissima in tutta Italia e “in alcune aziende è andata anche oltre l’80% “. Tanti i disagi creati da cortei e manifestazioni tra cui il blocco del traffico e l’occupazione delle tangenziali. “Penso che un governo intelligente dovrebbe essere orgoglioso di queste manifestazioni, perché sono manifestazioni che difendono l’umanità, la solidarietà, che difendono le persone per bene, che vogliono difendere l’onore anche di questo Paese, di una Costituzione che al suo centro ha proprio il diritto alla solidarietà, il diritto all’impegno, a farsi carico degli altri”, ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini rispondendo agli attacchi mossi dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero generale 3 ottobre 2025, le foto delle proteste per Gaza e Flotilla

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza. - X Vai su X

la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale del 3 ottobre: coinvolti trasporti, sanità e scuola. Le indicazioni per ogni settore. I cortei a Genova e in Liguria - La protesta è stata valutata come illegittima dalla Commissione di garanzia sugli scioperi, che si è riunita oggi, per la "violazione dell'obbligo legale ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Sciopero 3 ottobre 2025 e trasporti in Toscana: a rischio treni, bus e tramvia, orari e fasce garantite - Si prevedono anche cancellazioni di voli negli sali di Firenze e Pisa. Come scrive lanazione.it