Sciopero generale 3 ottobre 2025 cortei in 100 città italiane Gli organizzatori | In piazza oltre 2 milioni di persone

Lapresse.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cortei in 100 città italiane per lo sciopero generale del 3 ottobre proclamato da Cgil e Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della causa palestinese. Per gli organizzatori, da Nord a Sud sono scesi in piazza oltre 2 milioni di persone. Secondo il Viminale, in Italia si sono svolte 29 manifestazioni alle quali hanno preso parte circa 400mila persone. Da Firenze, dove ha preso parte alla Leopolda, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato di una stima di presenze “ tra le 400mila e le 500mila persone ” in piazza. “Non sono poche, non voglio dirlo per sminuire, è il solito discorso dei numeri quando ci sono queste manifestazioni”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero generale 3 ottobre 2025, cortei in 100 città italiane. Gli organizzatori: “In piazza oltre 2 milioni di persone”

