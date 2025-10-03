Sciopero nazionale oggi, venerdì 3 ottobre, in tutta Italia per sostenere Gaza e la Flotilla. L’Italia si ferma per la pace. L’Italia si ferma per la pace, oggi venerdì 3 ottobre 2025. Cento cortei nel Paese pro Gaza e pro Flotilla. Lo sciopero riguarda tutti i settori pubblici e privati. Dai trasporti locali con bus e metro ai treni, dalla scuola alla sanità. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, l’intera giornata è a sostegno della pace per uno sciopero generale organizzato dalla Cgil “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e a sostegno della popolazione di Gaza”. Uno sciopero di carattere illegittimo, come ha evidenziato il Garante, ma saranno garantite le prestazioni indispensabili, come sottolineato dalla Cgil. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sciopero Generale 3 Ottobre: 100 cortei in Italia per Gaza e la Flotilla contro il silenzio che uccide. Il commento