Sciopero generale 100 cortei in tutta Italia in 100mila a Milano e Firenze Landini | Fieri delle piazze piene - DIRETTA
Grande partecipazione anche nel resto delle città d'Italia, da Torino a Bologna, dove da giorni i manifestanti stanno facendo sentire la propria voce 100 cortei in tutta Italia nella giornata dello sciopero generale che ha coinvolto trasporti, scuole e sanità, indetto per Gaza e Flotilla e co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c'è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor
Gaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni.
Sciopero generale, a Milano decine di migliaia in corteo: le immagini - Sono decine di migliaia i manifestanti che hanno aderito allo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà della Global Sumut Flotillia fermata