Sciopero generale 100 cortei in tutta Italia in 100mila a Milano e a Firenze 60mila a Roma Landini | Fieri delle piazze piene - DIRETTA

Grande partecipazione anche nel resto delle città d'Italia, da Torino a Bologna, dove da giorni i manifestanti stanno facendo sentire la propria voce 100 cortei in tutta Italia nella giornata dello sciopero generale che ha coinvolto trasporti, scuole e sanità, indetto per Gaza e Flotilla e co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sciopero generale, 100 cortei in tutta Italia, in 100mila a Milano e a Firenze, 60mila a Roma, Landini: "Fieri delle piazze piene" - DIRETTA

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza. - X Vai su X

MESSINA | Manifestazione a Messina: sciopero generale e corteo in solidarietà con Gaza https://gazzettadelsud.it/?p=2108763 - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Sciopero generale e 100 cortei in tutta Italia per Flotilla, cosa aspettarsi domani; Meloni: “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme” - Venerdì 3 ottobre, disagi attesi su scala nazionale per scuola e trasporti nei settori pubblici e privati. Segnala dire.it

Gaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni. Scrive milanofinanza.it