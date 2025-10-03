Sciopero Gaza Cgil | Mobilitazione continua risposta forte da scuola e università

La giornata di sciopero nazionale, indetta a sostegno del popolo palestinese e in protesta contro l'aggressione israeliana, ha visto una grande partecipazione nei settori della conoscenza. Lavoratrici e lavoratori di scuola, università, AFAM, ricerca e formazione professionale, insieme a studenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero per Gaza, il corteo ProPal ha raggiunto Coverciano: "Non giocate Italia-Israele" - X Vai su X

Sciopero per Gaza, oltre mille al presidio della Cgil a Lecco In piazza Diaz il presidio nell’ambito dello sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flottilla: «Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». #laprovinciaunic - facebook.com Vai su Facebook

Mobilitazioni per Gaza e la Flotilla: sciopero generale a Genova, presidi in porto, un corteo al mattino e uno al pomeriggio - L’Unione Sindacale di Base (Usb), insieme al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp), si è data ... Come scrive telenord.it

Abruzzo. Massiccia adesione per lo sciopero di CGIL e USB per la difesa della Costituzione, per Gaza e Flotilla - Lo sciopero proclamato da Cgil e Usb coinvolge i settori pubblici e privati per l’intera giornata, con garanzia delle prestazioni essenziali ... Segnala wallnews24.it