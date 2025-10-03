Sciopero Flotilla Landini Cgil a manifestazione Roma
Una giornata "che rende onore al nostro Paese". Si esprime così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Piazza Vittorio a Roma, sullo sciopero generale indetto in solidarietà con la Flotilla per Gaza. Il leader sindacale ha rivendicato "un'adesione fortissima, senza precedenti, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori" e ha assicurato che, in caso di sanzioni o contestazioni, "difenderemo tutte e tutti e impugneremo eventuali sanzioni contro la nostra organizzazione". Landini ha criticato duramente il governo per le minacce e le denigrazioni contro chi protesta: "Dovrebbero ringraziare chi oggi è qui e tiene in piedi questo Paese, non attaccarlo". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione
Scontro sullo sciopero. Landini: 'Fieri delle piazze'. Salvini: 'Lo paghi lui. Chi lancia fumogeni è deficiente' - Il segretario Cgil: 'Persone per bene stanno facendo quello che i governi non fanno'.
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato»