Sciopero Flotilla Gaza | l’Italia si ferma per 24 ore in segno di protesta
Sciopero Flotilla Gaza: 24 ore di protesta in tutta Italia contro l’intercettazione israeliana delle imbarcazioni umanitarie. L’Italia si è fermata. Dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 21 di venerdì 3, un’ondata di mobilitazioni ha attraversato il Paese, in risposta all’abbordaggio da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Lo sciopero generale, indetto da CGIL e USB, ha coinvolto trasporti, scuole, enti locali, autorità indipendenti e vigili del fuoco, paralizzando interi settori e dando voce a una protesta che ha assunto dimensioni storiche. Una mobilitazione senza precedenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione
Sciopero per la Flotilla, cortei e manifestazioni in tutta Italia | Tangenziali bloccate, scontri e tensioni tra manifestanti e polizia #flotilla #scioperogenerale #3ottobre - X Vai su X
Corriere della Sera. . Sciopero generale il 3 ottobre a favore della Flotilla indetto da Cgil e Usb: stop a trasporti, scuola, sanità. Organizzati 100 cortei nelle città italiane. Grande partecipazione a Milano, 30 mila persone in corteo. Tutte le immagini sul sito del - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni. Riporta milanofinanza.it
Sciopero generale, bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano - Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Come scrive iltempo.it