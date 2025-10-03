Sciopero Flotilla Gaza: 24 ore di protesta in tutta Italia contro l’intercettazione israeliana delle imbarcazioni umanitarie. L’Italia si è fermata. Dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 21 di venerdì 3, un’ondata di mobilitazioni ha attraversato il Paese, in risposta all’abbordaggio da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Lo sciopero generale, indetto da CGIL e USB, ha coinvolto trasporti, scuole, enti locali, autorità indipendenti e vigili del fuoco, paralizzando interi settori e dando voce a una protesta che ha assunto dimensioni storiche. Una mobilitazione senza precedenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Sciopero Flotilla Gaza: l’Italia si ferma per 24 ore in segno di protesta