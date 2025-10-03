Sciopero finito il blocco di autostrada e tangenziale | la situazione su traffico treni e voli

Dopo cinque ore di occupazione da parte dei manifestanti in sciopero, anche le ultime 3mila persone del grosso corteo che erano rimaste a oltranza hanno imboccato l'uscita 5 della tangenziale. Partito da piazza Maggiore, il serpentone di oltre 100mila persone si era riversato nelle principali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

DAL 22 SETTEMBRE SINO A METÀ NOVEMBRE 2025, SCIOPERO SOLIDALE PER LA PALESTINA - È DAVVERO FINITO IL SOGNO DI UNO STATO PALESTINESE? https://cavalierenews.it/ricette-e-notizie/30958/dal-22-settembre-sino-a-met%C3%A0-nove - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero, finito il blocco di autostrada e tangenziale: la situazione su traffico, treni e voli - Dopo cinque ore di paralisi, anche gli ultimi manifestanti sono defluiti tornando in città. Riporta bolognatoday.it

Flotilla, cortei in tutta Italia. Cgil: “Oltre 2 milioni di persone in piazza”. Bloccate per ore autostrade, ferrovie e porti. La diretta - A Bologna e Milano tangenziali invase dai manifestanti e tafferugli con la polizia. Scrive quotidiano.net