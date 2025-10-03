Sciopero e servizi essenziali la legge che media tra lavoratori e cittadini
As il confronto torna acceso sul diritto di sciopero, il dibattito ruota attorno alla recente decisione dell’Autorità, che ha bocciato la protesta generale annunciata per domani; al centro del tema, come ci ricorda il giuslavorista Giampiero Proia, la necessità di bilanciare il diritto dei lavoratori con quello degli utenti dei servizi essenziali. Una legge pensata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sciopero - servizi
Caronte & Tourist Isole Minori si prepara allo sciopero dei marittimi: i servizi minimi garantiti
La Asl taglia 53 lavoratori dei servizi ospedalieri e non dà certezze sul futuro dell'appalto, sciopero della Filcams Cgil
Taglio del personale e stipendi non pagati, lavoratori dei servizi Asl sul piede di guerra dichiarano sciopero
Sciopero ferroviario2-3 ottobre probabile impatto sul servizio Malpensa Express; disagi sui servizi Trenord sciopero nazionale SI Cobas. Garantite le fasce 06:00–09:00 e 18:00–21:00. Bus sostitutivi su Milano Cadorna/Malpensa e Stabio/Malpensa.
Avviso ai cittadini A causa dello sciopero generale, previsto per domani, venerdì 3 ottobre, alcuni servizi potranno non essere garantiti: - i servizi di raccolta dei rifiuti - i servizi di spazzamento manuale e/o meccanizzato delle strade - l'apertura dei Centri di R
Sciopero «in difesa dell’ordine costituzionale», il no del Garante alla Cgil: ecco che cosa dice la legge - La Cgil, interpretando un comma della legge del 1990, si appella alla «difesa dell’ordine costituzionale». msn.com scrive
Sciopero 3 ottobre: orari, chi si ferma, cosa rischiano i sindacati dopo il no del Garante - La situazione precipita in serata: a Bologna scontri molto pesanti tra Pro Pal e forze dell’ordine, esplodono bombe carta e in risposta vengono lanciati lacrimogeni. Scrive ilmessaggero.it