Sciopero e piazze piene per Gaza | A Milano siamo in 100mila bloccata tangenziale Est | A Bologna il corteo arriva in autostrada

Landini: «Questa giornata tiene alto l'onore del nostro paese». Salvini: «Lo sciopero di oggi è illegittimo, paghi lui». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sciopero e piazze piene per Gaza | «A Milano siamo in 100mila», bloccata tangenziale Est | A Bologna il corteo arriva in autostrada

In questa notizia si parla di: sciopero - piazze

Sciopero e presidio per Gaza: Cgil organizza una mobilitazione nelle piazze italiane

Sciopero generale per Gaza: trasporti, scuole e sanità, ecco cos’è a rischio e le piazze della protesta

Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Roma manifestazioni in tutta Italia

#intanto Sciopero generale: la situazione nelle principali piazze italiane - X Vai su X

Sciopero generale, bloccato il porto di Livorno. A Roma treni cancellati e ritardi. A Genova presidi e cortei. Landini: “Le piazze saranno strapiene” - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, Maurizio Landini alla guida del corteo: "Il primo dato è che ci sono piazze piene, scuole e fabbriche chiuse" - Maurizio Landini (segretario generale Cgil): "C'è un'adesione davvero enorme ed è un elemento di grande forza, che parla a tutto il Paese e che dovrebbe portare un po' di umiltà a quelli che ci ... Si legge su la7.it

Dopo la notte di piazze piene sfila a Varese il corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale - La piazza si è riempita fin dal mattino con lavoratrici, lavoratori, studenti e cittadinanza, tra bandiere della Palestina e messaggi di solidarietà alla Flotilla fermata in mare ... Segnala varesenews.it