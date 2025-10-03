Sciopero e piazze piene in tutta Italia | disagi per lo stop a bus metro e treni | Roma in tilt 

3 ott 2025

Landini: «Questa giornata tiene alto l'onore del nostro paese». Salvini: «Lo sciopero di oggi è illegittimo, paghi lui». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sciopero e piazze piene in tutta italia disagi per lo stop a bus metro e treni 160roma in tilt160

© Xml2.corriere.it - Sciopero e piazze piene in tutta Italia: disagi per lo stop a bus, metro e treni | Roma in tilt 

In questa notizia si parla di: sciopero - piazze

Sciopero e presidio per Gaza: Cgil organizza una mobilitazione nelle piazze italiane

Sciopero generale per Gaza: trasporti, scuole e sanità, ecco cos’è a rischio e le piazze della protesta

Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Roma manifestazioni in tutta Italia

sciopero piazze piene tuttaSciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: “Siamo in 300 mila” - Diversi duecento manifestanti pro Pal sono a presidio dell’ingresso al varco IV del molo VII del porto di Trieste, di cui una parte in sit- ilfattoquotidiano.it scrive

Sciopero generale, piazze piene in decine di città. “A Milano siamo in 100mila”. Almeno 60mila a Roma. Decine di migliaia gli studenti - Sono migliaia i manifestanti che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Malpighi, a Bologna, per partecipare alla manifestazione organizzata dalla Cgil in occasione dello sciopero generale ... Scrive ilfattoquotidiano.it

