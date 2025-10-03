Sciopero e manifestazioni disagi per i treni Sindacati | 300mila a Roma DIRETTA TV

Tg24.sky.it

Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Alta la partecipazione alle manifestazioni, da Nord a Sud. Cancellazioni e ore di ritardo già accumulate in mattinata negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno e varie autostrade (come l'A14 a Bologna) e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb,  Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

