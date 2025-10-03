Sciopero e cortei per Gaza | bloccati autostrade porti e treni Scontri a Bologna e Milano Cgil | 2 milioni in piazza per il Viminale 400mila

Scontri e tensioni da Torino a Milano, da Bologna a Ferrara, tra manifestanti e forze dell'ordine, nel giorno dello sciopero generale per Gaza e per la Flotilla L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero e cortei per Gaza: bloccati autostrade, porti e treni. Scontri a Bologna e Milano. Cgil: “2 milioni in piazza”, per il Viminale 400mila

Sciopero per Gaza e Flotilla, il grande corteo a Firenze: decine di migliaia in piazza, bloccati i binari alle Cure - La giornata di sciopero è stata indetta mercoledì dai sindacati Cgil e Usb, come avevano dichiarato nei giorni scorsi in caso di attacco alle navi della Global Sumud Flotilla, e arriva dopo giorni di ...

