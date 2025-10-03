Sciopero divide la politica Botta e risposta tra Meloni e Schlein
La politica si infiamma sullo sciopero generale: botta e risposta tra Meloni e Schlein. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Global Flotilla, il comitato di redazione de La7 condivide le ragioni dello sciopero e segue la mobilitazione nelle piazze
Il Comune di Vaglia preso atto delle motivazioni che hanno generato la proclamazione dello sciopero generale di domani Venerdì 19 settembre 2025 organizzato dalla CGIL Toscana, ne condivide gli obiettivi e sostiene la mobilitazione.
Sciopero nazionale per Gaza, scintille a Monza. Lamperti: "Io coi lavoratori". Sassoli: "Vuole fare la CGIL" - Sciopero per Gaza, polemica politica a Monza: l'assessore Lamperti difende la mobilitazione, la consigliera regionale Sassoli lo accusa di essere fuori luogo.
Sciopero generale per Gaza, scontro tra Salvini e Landini. Il ministro: "Lo paghi lui" - La replica del leader della Cgil: 'Minacciati cittadini perbene, mai vista cosa così'