Sciopero del 3 ottobre il PD replica a Fratelli d' Italia | Solidarietà e pace sono valori costituzionali

Il segretario PD Tropenscovino e la segretaria dei Giovani Democratici Elena Lo Monte rispondono alle recenti dichiarazioni di Fratelli d'Italia sullo sciopero del 3 ottobre:"Sciopero giusto, l'umanità non si arresta. Fratelli d'Italia, che giustamente di solidarietà e resistenza agli oppressori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - ottobre

Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre

Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre

Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook

Il 3 ottobre c'è sciopero generale per Gaza. E molti non lo sanno, perché nessuno lo spiega, ma tutti possono scioperare. Anche se non fai parte di un sindacato e se sul tuo posto di lavoro nessuno né fa parte. Anche se fai il cameriere, il bagnino, il cassiere, il - X Vai su X

I treni garantiti per lo sciopero del 2 e 3 ottobre, la lista completa di Trenitalia e Italo in Pdf - Italo aveva fatto sapere che i propri convogli avrebbero circolato regolarmente, ma ora sarà coinvolto ... Secondo quotidiano.net

Sciopero generale di venerdì 3 ottobre per Gaza - Cgil, USB e SI Cobas hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre su tutto il territorio nazionale. Riporta nove.firenze.it