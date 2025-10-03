Sciopero del 3 ottobre cortei in tutta Italia | solo il 7,43% per i dati parziali del MIM ma per FLC CGIL la partecipazione del mondo della scuola è stata straordinaria

Orizzontescuola.it | 3 ott 2025

Il 3 ottobre si è svolto uno sciopero generale indetto da CGIL e USB, con l’adesione di numerose altre sigle sindacali del comparto pubblico e privato. La mobilitazione ha attraversato l’Italia e ha visto una partecipazione trasversale, ma è stato il mondo della scuola a emergere con forza: studenti, insegnanti, personale ATA e famiglie hanno animato cortei, presidi e iniziative simboliche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

