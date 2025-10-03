Sciopero dei trasporti a Napoli gli aggiornamenti | stop per la Linea 1 attive le funicolari

Terminata la fascia mattutina di garanzia, Anm ha fornito i primi aggiornamenti sullo sciopero generale di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil e Usb. Per quanto riguarda le metropolitane, servizio sospeso per la Linea 1, mentre per la Linea 6 la circolazione è attiva sulla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, sciopero generale dei trasporti il 3 ottobre. Orari metro, bus e funicolari - Venerdì 3 ottobre sciopero di 24 ore CGIL e USB: ecco le fasce di garanzia per bus, metro e funicolari a Napoli. Segnala napolike.it

Sciopero, a Napoli cancellazioni per treni in arrivo e partenza - Ritardi e cancellazioni per i treni in arrivo e in partenza dalla Stazione Centrale di Napoli, linea 1 ferma "per motivi tecnici", secondo quanto ha comunicato Anm, linea 2 ancora attiva, servizio rid ... Secondo ansa.it