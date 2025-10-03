Sciopero Conte | non assecondiamo disegno governo estremista

Roma, 3 ott. (askanews) – “Stanno provocando” la piazza “è una tecnica per alimentare e alzare toni e dire: vedete come sono cattivi se non ci fossimo noi” ad arginarlo. Ma questo è estremismo politico che abbiamo già conosciuto nella nostra storia, se assecondassimo il disegno di questo governo e con le norme rerstrittive che hanno introdotto”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a L’Aria che tira su La7. “Questa è una manifestazione pacifica – insiste – in democrazia si può protestare contro il governo pacificamente o no? Siamo in una democrazia? Quale paese in tutto il mondo può tollerare che concittadini disarmati che portano aiuti vengano fermati illegalmente, arrestati detenuti illegalmente e questo paese non fa nulla? Nessun paese solo l’Italia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it