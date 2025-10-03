Sciopero Conte | Meloni gioca sporco provoca sperando in una reazione
VILLA SAN GIOVANNI – “Meloni sta giocando sporco, è il primo agitatore delle piazze, sta provocando lo scontro per soffocare il confronto, e questo lo dobbiamo denunciare. Il presidente del Consiglio si sta dimostrando il primo estremista perché evidentemente vuole lo scontro sociale: provoca con le sue affermazioni e dichiarazioni quasi per incitare alle reazioni e sperare di lucrare qualche consenso politico da questa radicalizzazione e da questo scontro”. E’ quanto ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa elettorale a Villa San Giovanni, in Calabria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: sciopero - conte
Sciopero per Gaza, Conte: “Disordini a Milano? Non prendiamoci in giro, la notizia è che migliaia di persone hanno più dignità del governo”
Sciopero, lo scontro tra governo e opposizioni. Conte ai manifestanti: “Non cadete nella trappola di Meloni”
Sciopero, Conte: non assecondiamo disegno governo estremista
SCIOPERO | Landini in corteo a Roma: 'Il governo dovrebbe baciare i piedi a chi è in piazza'. Salvini: 'Lo paghi lui lo sciopero, teppista e deficiente chi lancia i fumogeni'. Intervengono anche Schlein e Conte #ANSA - X Vai su X
Disordini durante lo sciopero pro-Pal: poco fa le reazioni di Elly Schlein e Giuseppe Conte >> https://buff.ly/80zmyhv - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero, Conte: “Meloni gioca sporco, provoca sperando in una reazione” - "Meloni sta giocando sporco, è il primo agitatore delle piazze, sta provocando lo scontro per soffocare il confronto, e questo lo ... Segnala lopinionista.it
Conte: "Meloni gioca sporco, provoca lo scontro per soffocare il confronto" Conte: “Meloni gioca sporco, è la prima agitatrice delle piazze. Provoca lo scontro per soffocare ... - Dalla manifestazione per la Flotilla, il leader M5S accusa la premier di provocare lo scontro sociale per soffocare il confronto ... Riporta ilfattoquotidiano.it