Sciopero Conte | Meloni gioca sporco provoca sperando in una reazione

Lopinionista.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VILLA SAN GIOVANNI – “Meloni sta giocando sporco, è il primo agitatore delle piazze, sta provocando lo scontro per soffocare il confronto, e questo lo dobbiamo denunciare. Il presidente del Consiglio si sta dimostrando il primo estremista perché evidentemente vuole lo scontro sociale: provoca con le sue affermazioni e dichiarazioni quasi per incitare alle reazioni e sperare di lucrare qualche consenso politico da questa radicalizzazione e da questo scontro”. E’ quanto ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa elettorale a Villa San Giovanni, in Calabria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

