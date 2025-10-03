Sciopero Cgil | Non ci fermeremo fino all' arresto di Netanyahu

Non solo lo sciopero generale di oggi è riuscito, ma anche la Global Sumud Flotilla "ha vinto - afferma Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, questa mattina alla manifestazione per lo sciopero generale nel capoluogo emiliano - ha smascherato bugie e arroganza, violenze e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - cgil

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza. - X Vai su X

Sciopero per Gaza, oltre mille al presidio della Cgil a Lecco In piazza Diaz il presidio nell’ambito dello sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flottilla: «Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». #laprovinciaunic - facebook.com Vai su Facebook

Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza - L'iniziativa era stata dichiarata illegittima dall'Autorità di garanzia sugli scioperi poiché non indetto con il preavviso necessario. Scrive ilfoglio.it

Sciopero 3 ottobre, la diretta: a Roma treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti. Porto bloccato a Livorno. Landini: «Piazze saranno strapiene» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato ... Secondo leggo.it