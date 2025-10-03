Sciopero Cgil 3 ottobre illegittimo | cosa rischiano i lavoratori

Lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb per il 3 ottobre in solidarietà con la Global Sumud Flotilla è stato dichiarato illegittimo dalla Commissione di garanzia, che ha contestato la mancanza del preavviso di dieci giorni previsto dalla legge 1461990. Nonostante ciò, la Cgil ha annunciato ricorso, sostenendo che l’attacco alle imbarcazioni della Flotilla configuri uno dei casi previsti dalla legge che consentono di proclamare uno sciopero senza preavviso: un «grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori». La situazione ha creato un po’ di confusione tra i lavoratori. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sciopero Cgil 3 ottobre illegittimo: cosa rischiano i lavoratori

sciopero - cgil

