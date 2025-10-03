Sciopero anche in Rai | tutti i programmi che salteranno

Anche la Rai aderisce allo sciopero per la Global Sumud Flotilla: diverse le trasmissioni che non andranno in onda, ma verrà garantita l'informazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero anche in Rai: tutti i programmi che salteranno

In questa notizia si parla di: sciopero - tutti

Canada, sciopero delle hostess Air Canada: cancellati tutti i voli

Sciopero dei precari al Tribunale di Pisa: "Giustizia al collasso, stabilizzazioni per tutti"

Landini lasciato solo da tutti. Persino la Uil lo molla sullo sciopero pro Palestina

Il 3 ottobre c'è sciopero generale per Gaza. E molti non lo sanno, perché nessuno lo spiega, ma tutti possono scioperare. Anche se non fai parte di un sindacato e se sul tuo posto di lavoro nessuno né fa parte. Anche se fai il cameriere, il bagnino, il cassiere, il - X Vai su X

Sí comunica che è stato indetto uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di Venerdì 3 ottobre 2025: in tale data, ERSU SpA potrà garantire, soltanto, lo svolgimento dei servizi minimi essenziali previsti dalle vigenti n Vai su Facebook

Sciopero Rai 3 ottobre, cambio palinsesto: Il Paradiso 10 resta, salta Tale e Quale Show - A subire modifiche saranno le trasmissioni del mattino come Uno Mattina e Storie Italiane ma si ... Si legge su it.blastingnews.com

Sciopero generale anche in Piemonte: da Torino alle province, il programma - A Torino annunciata anche la contestazione a Bezos e Von Der Leyen. rainews.it scrive