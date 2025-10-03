Sciopero anche in Rai | tutti i programmi che saltano
Anche la Rai aderisce allo sciopero per la Global Sumud Flotilla: diverse le trasmissioni che non andranno in onda, ma verrà garantita l'informazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: sciopero - tutti
Canada, sciopero delle hostess Air Canada: cancellati tutti i voli
Sciopero dei precari al Tribunale di Pisa: "Giustizia al collasso, stabilizzazioni per tutti"
Landini lasciato solo da tutti. Persino la Uil lo molla sullo sciopero pro Palestina
Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-scioperi-e-proteste-citta-roma-e-milano-treni-cancellati-e-ritardi-AHLUHPyC #Gaza #sciopero #Italia - facebook.com Vai su Facebook
Il 3 ottobre c'è sciopero generale per Gaza. E molti non lo sanno, perché nessuno lo spiega, ma tutti possono scioperare. Anche se non fai parte di un sindacato e se sul tuo posto di lavoro nessuno né fa parte. Anche se fai il cameriere, il bagnino, il cassiere, il - X Vai su X
Sciopero generale, i programmi che saltano in Rai - Sciopero generale del 3 ottobre 2025 in difesa della Flotilla per Gaza. Si legge su davidemaggio.it
Sciopero generale, ecco i programmi Rai sospesi il 3 ottobre - Lo sciopero è stato motivato, come riporta la nota ufficiale della CGIL, dall’aggressione subita da navi civili, tra cui personale italiano, parte della Global Sumud Flotilla: secondo il sindacato, l’ ... Scrive corrieredellumbria.it