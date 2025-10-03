Sciopero a Venezia manifestazione su ponte translagunare

Migliaia di manifestanti hanno partecipato a Venezia allo sciopero di Cgil e Cobas in favore di Gaza e della Flotilla, bloccando il ponte translagunare. In mattinata, i collegamenti da e per il centro storico di Venezia sono stati bloccati a causa dello.

sciopero a venezia manifestazione su ponte translagunare

