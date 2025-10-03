Sciopero a Reggio Emilia 15mila in piazza e stazione chiusa Studentesse si incatenano ai cancelli della scuola

Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 - Quindicimila persone sono scese stamattina per le strade e le piazze di Reggio Emilia per lo sciopero generale proclamato da Cgil e sindacati di base per manifestare contro il blocco della missione umanitaria della nave Global Sumud Flotilla a largo di Gaza, da parte dell’esercito israeliano mercoledì scorso. reggio manifestazione Il colorato corteo, con bandiere della Palestina e striscioni pro Pal, è partito dal polo scolastico di via Makallè, bloccando temporaneamente le strade, percorrendo la circonvallazione cittadina e la via Emilia per arrivare in corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

