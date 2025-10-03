Sciopero a Reggio Emilia 15mila in piazza e stazione chiusa Studentesse si incatenano ai cancelli della scuola
Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 - Quindicimila persone sono scese stamattina per le strade e le piazze di Reggio Emilia per lo sciopero generale proclamato da Cgil e sindacati di base per manifestare contro il blocco della missione umanitaria della nave Global Sumud Flotilla a largo di Gaza, da parte dell’esercito israeliano mercoledì scorso. reggio manifestazione Il colorato corteo, con bandiere della Palestina e striscioni pro Pal, è partito dal polo scolastico di via Makallè, bloccando temporaneamente le strade, percorrendo la circonvallazione cittadina e la via Emilia per arrivare in corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sciopero - reggio
Sciopero lavoratori Lidl, presidio anche a Reggio: "La politica dov’è?"
Sciopero generale, anche Reggio Calabria scende in piazza a sostegno del popolo palestinese
Avvio del corteo dei lavoratori a Reggio Emilia per lo sciopero generale promosso dalla Cgil, sulle note di Imagine di John Lennon. Video di Serena Arbizzi #reggioemilia #scioperogenerale #cgil #corteo #pace #lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Cgil per la Global Sumud Flotilla, a Reggio corteo per bloccare circonvallazione e centro https://24emilia.com/sciopero-cgil-per-flotilla-a-reggio-corteo-per-bloccare-circonvallazione-e-centro/… - X Vai su X
Manifestazioni per la Flotilla: chiusa la stazione a Reggio Emilia, alcuni studenti incatenati davanti ai cancelli di una scuola - Il colorato corteo, con bandiere della Palestina e striscioni, è partito dal polo scolastico di via Makallè percorrendo la ... Si legge su gazzettadiparma.it
Sciopero generale: in migliaia in marcia verso la Prefettura - Migliaia di persone si stanno radunando al polo scolastico di via Makallè (lato tribunale), che è rimasto chiuso stamattin ... reggionline.com scrive