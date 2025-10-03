sciopero a brescia i manifestanti bloccano la tangenziale ovest

Brescia, 3 ott. (askanews) - Al grido di "Blocchiamo tutto" e "Palestina libera", a Brescia i manifestanti hanno bloccato la tangenziale ovest. Il corteo per Gaza e la Flotilla, con migliaia di persone, partito dal centro città, ha cambiato il percorso e superato il cordone di polizia. Bloccato il traffico, poi la testa del corteo si è diretta verso via Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

