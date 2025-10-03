Sciopero 3 ottobre scontri in tangenziale a Milano

A Milano si sono verificati scontri al termine della manifestazione per lo sciopero indetto da diversi sindacati. Lungo la tangenziale est alcuni manifestanti hanno dato origine a una guerriglia con lanci di oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero 3 ottobre, scontri in tangenziale a Milano

Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre

Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre

Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

Cgil, domani è sciopero generale, legittima astensione lavoro Roma, 2 ottobre - “Il 3 ottobre è sciopero generale. Rivendichiamo la piena legittimità dell’iniziativa, respingiamo, pertanto, le motivazioni espresse dalla Commissione di Garanzia, e annunciamo c - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale oggi 3 ottobre per Gaza in diretta: i disagi per lo stop a treni metro e bus. Voli cancellati a Pisa: manifestanti sulla pista - I manifestanti che partecipano al corteo pisano in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cub, Cobas e Cgil hanno raggiunto l'aeroporto «Galileo Galilei» e dopo avere forzato lo ... Secondo corriere.it

Sciopero 3 ottobre: orari, chi si ferma, cosa rischiano i sindacati dopo il no del Garante - La situazione precipita in serata: a Bologna scontri molto pesanti tra Pro Pal e forze dell’ordine, esplodono bombe carta e in risposta vengono lanciati lacrimogeni. Si legge su ilmessaggero.it