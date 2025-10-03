Sciopero 3 ottobre proteste in Italia per la Flotilla

Tg24.sky.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tutta Italia migliaia di manifestanti hanno aderito a uno sciopero nazionale indetto da diversi sindacati per protestare contro l’abbordaggio israeliano delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lo sciopero, che coinvolge anche i mezzi del trasporto pubblico locale, ha provocato ritardi e cancellazioni del trasporto ferroviario. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero 3 ottobre proteste in italia per la flotilla

© Tg24.sky.it - Sciopero 3 ottobre, proteste in Italia per la Flotilla

In questa notizia si parla di: sciopero - ottobre

Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre

Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre

Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

sciopero 3 ottobre protesteSciopero generale del 3 ottobre: perché la protesta per Gaza è stata dichiarata illegittima - Cgil e Usb confermano lo sciopero per Gaza del 3 ottobre, dichiarato illegittimo dalla Commissione. Da trend-online.com

sciopero 3 ottobre protesteSciopero generale oggi 3 ottobre: dai cortei allo stop dei mezzi di trasporto, sanità e scuole - Sciopero generale del 3 ottobre: disagi nei trasporti, proteste e scontri in diverse città italiane contro l’abbordaggio della Flotilla. Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero 3 Ottobre Proteste