Sciopero 3 ottobre a Brescia | In 10mila in corteo per Gaza e Flottilla

Brescia, 3 ottobre 2025 – Anche a Brescia grande adesione alla mobilitazione pro Gaza, che in queste ore sta interessando la maggior parte delle grandi città italiane. Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, migliaia di persone si sono date appuntamento stamani tra largo Formentone e piazza della Loggia a Brescia per partecipare a cortei e manifestazioni nel giorno dello sciopero generale. Due i gruppi che si sono poi uniti. Gli organizzatori: 10mila persone in piazza . Un lungo corteo ha preso avvio nel cuore della città, ampliandosi progressivamente lungo il percorso. Le prime valutazioni parlano di almeno 10mila partecipanti - secondo gli organizzatori - che hanno attraversato via San Faustino, via Capriolo, via Tartaglia e via Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

