Sciopero 3 ottobre a Brescia | In 10mila in corteo per Gaza e Flottilla Bloccata la tangenziale ovest
Brescia, 3 ottobre 2025 – Anche a Brescia grande adesione alla mobilitazione pro Gaza, che in queste ore sta interessando la maggior parte delle grandi città italiane. Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, migliaia di persone si sono date appuntamento stamani tra largo Formentone e piazza della Loggia a Brescia per partecipare a cortei e manifestazioni nel giorno dello sciopero generale. Due i gruppi che si sono poi uniti. piazza della Loggia gremita per lo sciopero generale per Gaza e Flotilla, Brescia 4 ottobre 2025. Ansa Filippo Venezia Gli organizzatori: 10mila persone in piazza . Un lungo corteo ha preso avvio nel cuore della città, ampliandosi progressivamente lungo il percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sciopero - ottobre
Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre
Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre
Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
SCIOPERO 3 OTTOBRE: FASCE ORARIE GARANTITE http://gtt.to.it In data odierna è previsto uno sciopero di 24 ore proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Filt-CGIL e USB anche se la Commissione di Garanzia lo ha valutato illegittimo. Il servizio di trasp - X Vai su X
Sciopero 3 ottobre a Brescia: “In 10mila in corteo per Gaza e Flottilla” - Un lungo serpentone ha preso avvio nel cuore della città, ampliandosi progressivamente lungo il percorso. Lo riporta ilgiorno.it
Oggi è sciopero generale: Brescia e l'Italia si fermano per la Flotilla - Confermato lo sciopero generale, già in corso in queste ore e per tutta la giornata lavorativa di venerdì 3 ottobre. Come scrive bresciatoday.it