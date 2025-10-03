Sciopero 3 ottobre a Brescia | In 10mila in corteo per Gaza e Flottilla Bloccata la tangenziale ovest

Brescia, 3 ottobre 2025 – Anche a Brescia grande adesione alla mobilitazione pro Gaza, che in queste ore sta interessando la maggior parte delle grandi città italiane. Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, migliaia di persone si sono date appuntamento stamani tra largo Formentone e piazza della Loggia a Brescia per partecipare a cortei e manifestazioni nel giorno dello sciopero generale. Due i gruppi che si sono poi uniti.  piazza della Loggia gremita per lo sciopero generale per Gaza e Flotilla, Brescia 4 ottobre 2025. Ansa Filippo Venezia Gli organizzatori: 10mila persone in piazza . Un lungo corteo ha preso avvio nel cuore della città, ampliandosi progressivamente lungo il percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

