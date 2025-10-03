Scioperi per Gaza il sospetto di Gad Lerner | Il mio timore è che Giorgia Meloni stia cercando l’incidente

Nuova bocciatura pubblica per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questa volta firmata da Gad Lerner. Il giornalista, intervenuto come ospite nella trasmissione Otto e mezzo, non ha risparmiato critiche dure e parole pesanti nei confronti dell’esecutivo. Al centro dello scontro, ancora una volta, la gestione della politica internazionale, con un focus sulla situazione in Medio Oriente, lo scontro tra Israele e la Flotilla, e le tensioni interne legate agli scioperi annunciati dai sindacati italiani. Leggi anche: “Inutile e ignorante!”. Il giornalista massacra Elisa dopo l’appello in lacrime alla Meloni Secondo Lerner, il governo starebbe agendo con un atteggiamento calcolato e potenzialmente pericoloso, cercando un episodio che possa giustificare un intervento repressivo sulle manifestazioni di protesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scioperi per Gaza, il sospetto di Gad Lerner: “Il mio timore è che Giorgia Meloni stia cercando l’incidente”

In questa notizia si parla di: scioperi - gaza

