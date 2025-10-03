Scioperi e cortei in tutta Italia per Gaza Disagi e tensione con la Polizia

Giornata di mobilitazione per Gaza e grande partecipazione allo sciopero generale indetto dalla Cgil. Cortei in diverse città e qualche momento di tensione. Servizio di Beatrice Bossi e Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Scioperi e cortei per Gaza in Puglia: «Stop al genocidio». Dura contestazione davanti al consolato di Israele

Cortei pro Pal, giornata di scontri a Milano, autostrada bloccata a Bologna e disagi per gli scioperi

Gaza, scioperi e cortei in Italia: disordini in molte città

scioperi cortei tutta italiaSciopero generale, cortei in tutta Italia per Gaza - In tutta Italia circa 2 milioni di persone hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dai sindacati. Segnala tg24.sky.it

scioperi cortei tutta italiaGaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni. Si legge su milanofinanza.it

