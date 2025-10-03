Scienze economico-manageriali | aperta una borsa di ricerca di 5mila euro

Novaratoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondazione Novara Sviluppo ha aperto una borsa di ricerca in scienze economico-manageriali con focus sulle nuove tecnologie e sui più recenti trend di sviluppo. La borsa è dedicata a coloro che hanno conseguito la laurea o il dottorato nelle stesse materie presso università piemontesi negli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scienze - economico

Aperta la nuova "casa" delle scienze del clima in Puglia - Diventa ancora più potente il primo Centro di Supercalcolo d'Italia, e tra le strutture più avanzate in Europa, che realizza e sviluppa scenari e modelli sul futuro del clima, dedicandosi alla ricerca ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Scienze Economico Manageriali Aperta