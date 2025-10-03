Schlein snobba la Calabria per sciopero e flotilla Con Tridico per la chiusura c’è solo Conte

Giuseppe Conte sceglie Pasquale Tridico e la Calabria. Elly Schlein preferisce Gaza, la flotilla e Maurizio Landini. Il duo Fratoianni&Bonelli segue la segretaria del Pd.

Schlein snobba il meeting di Rimini e regala ancora una volta la scena a Meloni

Schlein snobba la Calabria per sciopero e flotilla. Con Tridico per la chiusura c'è solo Conte - La segretaria del Pd e i capi di Avs, Bonelli e Fratoianni, rimangono a Roma per la protesta di Landini e il ritorno dei parlamentari reduci dalla "missione flotilla". Secondo ilfoglio.it

Schlein (astuta) ha accettato Tridico in Calabria (sconfitta sicura) per indebolire il M5S e Conte in vista delle Politiche - Chiamatelo come volete ma quello di Elly Schlein in Calabria è stato un capolavoro. Da affaritaliani.it