Schlein Insistiamo per la liberazione degli attivisti della Flotilla

ROMA (ITALPRESS) – “La detenzione degli attivisti e delle attiviste della Global Sumud Flotilla è illegittima e quindi torniamo a chiedere che siano liberati al più presto e che possano fare rientro”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione di Roma per la Flotilla. “Continuiamo a insistere: tutti gli attivisti e le attiviste della Flotilla, non soltanto gli italiani, devono essere liberati perchè la loro detenzione è illegittima e devono poter rientrare”, ribadisce. “Abbiamo perso i contatti” con i nostri parlamentari “da quando li hanno presi sotto il controllo israeliano e s tiamo ancora lavorando e spingendo affinchè tutte le attiviste e gli attivisti vengano quanto prima liberati perchè ricordiamo che la loro detenzione è illegittima, in quanto tutta l’operazione israeliana di intercetto è fatta in violazione del diritto internazionale e del diritto marittimo”, spiega. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

