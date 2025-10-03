Schlein al corteo di Roma | Atto di pirateria di Israele contro la Flotilla Giù le mani dal diritto allo sciopero – Video

“Una giornata di sciopero per dire ‘Palestina libera” e in sostegno delle persone della Global Sumud Flotilla, che hanno ricevuto attacchi dalla presidente Meloni più duri di quelli che ha mai rivolto a Israele per i massacri a Gaza e l’occupazione in Cisgiordania”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, presente a Roma al corteo nel giorno dello sciopero generale per Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein al corteo di Roma: “Atto di pirateria di Israele contro la Flotilla. Giù le mani dal diritto allo sciopero” – Video

In questa notizia si parla di: schlein - corteo

Scontri corteo pro Gaza, Schlein: Il Governo non criminalizzi ogni forma di dissenso – Il video

Flotilla, sciopero generale a Roma: Schlein e Landini guidano il corteo

Schlein al corteo Cgil: “L’Italia è migliore di chi la governa”

Flotilla, sciopero generale a Roma: Schlein e Landini guidano il corteo https://ilfaroonline.it/2025/10/03/flotilla-sciopero-generale-a-roma-schlein-e-landini-guidano-il-corteo/619745/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Manifestazioni da nord a sud, in mille al corteo di Firenze. Attesi 10mila manifestanti al Colosseo. Landini: «Domani vedrete le piazze piene» - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale in tutta Italia, Landini sfida il governo: “Le piazze sono strapiene, atto di solidarietà”. Salvini: “È illegittimo, lo paghi lui”. Schlein e ... - Sciopero generale: piazze gremite da Roma a Milano, tensioni a Bologna e Torino. lanotiziagiornale.it scrive

Schlein a Fanpage.it: “Inaccettabili le minacce del governo ai lavoratori in sciopero, siamo con loro” - it durante il corteo per lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb contro la detenzione degli attivisti che si trovavano sulla Glo ... Da fanpage.it