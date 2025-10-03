Schlein al corteo Cgil | L’Italia è migliore di chi la governa

ABBONATI A DAYITALIANEWS La manifestazione a Roma. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha preso parte al corteo organizzato dalla Cgil a piazza Vittorio, accompagnata dal capogruppo del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti. Dietro di loro lo striscione con la scritta “Fermiamo il massacro”, simbolo della protesta che ha visto la partecipazione anche dei leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Le parole di Schlein. Durante l’evento, la segretaria dem ha dichiarato: “Questa è una giornata di mobilitazione e sciopero straordinaria, con un’enorme partecipazione che dimostra come l’Italia sia migliore di chi oggi la governa”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Schlein al corteo Cgil: “L’Italia è migliore di chi la governa”

In questa notizia si parla di: schlein - corteo

Scontri corteo pro Gaza, Schlein: Il Governo non criminalizzi ogni forma di dissenso – Il video

Scontri corteo pro Gaza, Schlein: Il Governo non criminalizzi ogni forma di dissenso - X Vai su X

Manifestazioni da nord a sud, in mille al corteo di Firenze. Attesi 10mila manifestanti al Colosseo. Landini: «Domani vedrete le piazze piene» - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, Schlein: "Giornata per dire Palestina libera" - (LaPresse) "E' una giornata di sciopero e di mobilitazione per Gaza, per dire Palestina libera, per solidarietà agli attivisti e alle attiviste della Flotilla, che hanno ... Come scrive ilmattino.it

Gaza, anche Elly Schlein al corteo della Cgil a Bologna. Il segretario della Fiom De Palma: «Identificato dalla polizia per la maglietta pro Pal» - La segretaria dem: «Pronti a bloccare lavori in aula se Meloni non risponde». Si legge su corrieredibologna.corriere.it