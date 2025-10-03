Schlein a Fanpageit | Inaccettabili le minacce del governo ai lavoratori in sciopero siamo con loro

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La segretaria del Pd Elly Schlein ha parlato ai microfoni di Fanpage.it durante il corteo per lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb contro la detenzione degli attivisti che si trovavano sulla Global Sumud Flotilla: "Inaccettabili" le minacce del governo Meloni a chi sciopera, ha detto, mentre "non abbiamo sentito una parola di critica a quello che Netanyahu ha fatto in acque internazionali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schlein - fanpageit

schlein fanpageit inaccettabili minacceSchlein: inaccettabile l'attacco di Meloni al diritto di sciopero - "Non è accettabile che il governo provi a coprire o ignorare il grido di centinaia di migliaia di manifestanti che ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Elly Schlein a Treviso nel giorno della strage di operai: «Inaccettabile essere una Repubblica fondata sul lavoro in cui ogni giorno di lavoro si muore» VIDEO - Ha dedicato ampio spazio al dramma delle morti sul lavoro Elly Schlein, la segretaria nazionale del Partito Democratico, durante il suo intervento alla Festa Democratica di Treviso, cui ha ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Fanpageit Inaccettabili Minacce