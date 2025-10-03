Schifani | Orgogliosi di ospitare la 40ª Coppa degli Assi domenica sarò presente alla finale

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dopo il grande successo degli Internazionali di Sicilia, che hanno richiamato un pubblico numeroso e appassionato alla Favorita, Palermo si appresta a vivere un nuovo fine settimana di grande equitazione con la 40ª edizione della Coppa degli Assi". Lo dichiara il presidente della Regione, Renato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

