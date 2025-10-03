Per tutelarne la privacy, lo chiamerò con un nome di fantasia: Fabrizio. Fa il cameriere in uno dei ristoranti più noti di Napoli, che per le ragioni di cui sopra non nominerò. La sua storia ricorda quella raccontata nel brano “Giovanni sulla terra” di Fabi-Silvestri-Gazzè. L’ho conosciuto domenica scorsa durante un soggiorno. “Sto qua dentro 260 ore al mese, ho un solo giorno di riposo settimanale. Sorrido sempre ai clienti, anche a quelli scorbutici. Prendo 1.500 euro, se va bene arrivo a 1.7001.800 euro con le mance. Questa è la mia vita” mi ha raccontato. Calcolatrice alla mano, se si esclude la benevolenza di qualche ospite Fabrizio guadagna 5,7 euro l’ora (contro una media di 7,28 euro). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Schiavitù 2.0: Fabrizio e la bussola smarrita dei diritti