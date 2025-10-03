Schianto tra un'auto e un furgone sulla tangenziale di Campobasso morti entrambi i conducenti

Scontro tra un'automobile e un furgone sulla tangenziale di Campobasso. La conducente della macchina, una donna di 74 anni, è deceduta sul colpo, mentre il 61enne alla guida del furgone è morto dopo l'ingresso in Pronto Soccorso. Le due vetture si sono scontrate frontalmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it