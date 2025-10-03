Schianto in autostrada l’auto finisce sotto un mezzo pesante
Due gravi incidenti stradali hanno paralizzato questa mattina l’autostrada A4 in direzione Milano, all’altezza del raccordo con l’A31. Il primo schianto ha visto protagonista un’automobile che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita sotto a un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo e ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Vicenza. Cinque operatori si sono precipitati sul posto e hanno lavorato a lungo per liberare il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere della vettura ridotta in un ammasso di ferro contorto. >> “L’abbiamo trovato”. Trascinato via dalla furia dell’acqua, la notizia peggiore dopo ore di angoscia e ricerche Il ferito, in condizioni molto gravi, è stato affidato alle cure dei sanitari del Suem 118, che sono arrivati con l’elisoccorso per trasferirlo d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
