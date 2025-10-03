Scavuzzo | Due stadi a Milano creerebbero confusione Nuovo San Siro? Siamo solo all’inizio sarà importante una cosa

Le parole di Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, ha parlato a La Repubblica del nuovo stadio per Inter e Milan. DUE STADI A MILANO – È una suggestione che crea confusione nel dibattito, mentre ora serve un impegno chiaro e concreto per proseguire il percorso appena iniziato. Chiedo al presidente La Russa se pensa davvero che Inter e Milan siano interessati ad avere due stadi vicini. Dubito che il futuro sindaco potrà convincere le squadre a pensare a una soluzione di questo tipo. 🔗 Leggi su Internews24.com

