Scatta un nuovo sciopero In piazza a Perugia e Terni | Tutelare chi non aderisce
Un altro sciopero pro-Palestina. E di nuovo l' Umbria coinvolta in quella che si preannuncia come giornata di mobilitazione che oltre alle manifestazioni in piazza, potrebbe creare disagi in servizi e trasporti. Le adesioni fioccano e si prevede che anche molti studenti andranno a manifestare. In Umbria è in programma per tutta la giornata lo sciopero generale nazionale che è stato indetto in questo caso dalla Cgil in tutti i settori pubblici e privati in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza. Durante l'astensione "saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore".
Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini pensa alla precettazione. Scatta l'assalto a Termini, blocchi a Napoli e Torino - Cori, fumogeni, aggressioni: prima la stazione Centrale di Napoli con 300 attivisti ProPal che hanno bloccato i binari, poi il principale snodo ferroviario della Capitale.