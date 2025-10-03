Un altro sciopero pro-Palestina. E di nuovo l’ Umbria coinvolta in quella che si preannuncia come giornata di mobilitazione che oltre alle manifestazioni in piazza, potrebbe creare disagi in servizi e trasporti. Le adesioni fioccano e si prevede che anche molti studenti andranno a manifestare. In Umbria è in programma per tutta la giornata lo sciopero generale nazionale che è stato indetto in questo caso dalla Cgil in tutti i settori pubblici e privati in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza. Durante l’astensione “saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Scatta un nuovo sciopero. In piazza a Perugia e Terni: "Tutelare chi non aderisce"