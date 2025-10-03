Scatta ComoLake 2025 | sfilano Nobel e ministri
Il futuro del digitale si specchia nelle acque del Lago di Como, pronto a trasformare la sua bellezza senza tempo in uno scenario di confronto globale. Dal 14 al 17 ottobre 2025, la prestigiosa Villa Erba di Cernobbio ospiterà il Digital Innovation Forum ComoLake 2025, appuntamento internazionale che riunirà istituzioni, imprese, pubblica amministrazione e università per immaginare insieme il mondo di domani. Non un semplice convegno, ma un vero laboratorio a cielo aperto dove il dialogo tra ricerca, politica e industria proverà a tracciare la rotta del futuro digitale, con la partecipazione di grandi nomi della scienza e protagonisti dell'economia globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: scatta - comolake
