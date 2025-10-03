Scatta anche a Montesilvano l' ordinanza di chiusura dei parchi e della riserva di Santa Filomena per il vento forte

Ilpescara.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Montesilvano, dopo l'ordinanza firmata a Pescara dal sindaco Masci nella serata del 2 ottobre, il sindaco Ottavio De Martinis ha deciso di chiudere a scopo precauzionale tutti i parchi pubblici, giardini e la riserva naturale di Santa Filomena. La chiusura sarà attiva almeno fino al 4. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

